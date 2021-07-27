27 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat! Sel, su baskını uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? 27 Temmuz 2021 Salı günü için Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek mi? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 27 Temmuz 2021 Salı hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Ordu, Giresun ile Trabzon'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (75-150 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Ordu, Giresun ile Trabzon'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (75-150 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, taşkın gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Ordu, Giresun ile Trabzon'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (75-150 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Ardahan, Erzurum ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
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