27 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat! Sel, su baskını uyarısı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu