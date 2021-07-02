Ayşegül Çınar: Furkan’ı keşke hiç tanımasaydım, adımı lekeledi beni bitirdi
Karaköy’deki bir otelde sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile ortalığı savaş alanına çeviren oyuncu Ayşegül Çınar, “Furkan’ın öfke kontrolü sorunu var ama onu çok seviyorum. Keşke onu hiç tanımasaydım. Hem kendini, hem beni bitirdi. Adımı lekeledi, artık kimse bana iş vermez.” ifadelerini kullandı.
Ayşegül Çınar, olay gecesini böyle anlattı:
"Mesele medyaya yansıdığı gibi değil. O gece Furkan'la Karaköy'deki bir otelin terasındaki restorana gittik.
"BİZİ BOŞ YERE LİNÇ ETTİLER"
İlerleyen saatlerde yan masadaki bir adam, Furkan'ın kafasında şişe kırdı. Furkan bunun üzerine cinnet getirdi. O adamla kavga ederken, restoran görevlileri sevgilimin üstüne çullandı. Furkan'ı resmen linç ettiler. Sonra olay yerine polis geldi."
"BEN KAFA ATMADIM"
Furkan, polisin silahını alıp havaya ateş açtı. Bunu, kavga bitsin diye yaptı. Orada mağdur olan bizdik ama tüm Türkiye bizi linç etti. Ben polise kafa falan atmadım. Zaten bunu yapmış olsam serbest kalmaz, cezaevinde olurdum. Tamam Furkan'ın öfke sorunu var, bunu biliyorum. Ama onu seviyorum. Keşke onu hiç tanımasaydım. Hem kendini, hem beni bitirdi. Kariyerim mahvoldu. Artık kimse bana iş vermez"
Ayşegül Çınar 'Bu saatten sonra bana kimse iş vermez' diyerek isyan etti. Ayşegül Çınar sözlerine şöyle devam etti:
"Furkan cezaevine girdi, yapayalnız kaldım. Ailemin güvenini ve işimi kaybettim. Furkan'ın öfke problemi var. Ailesiyle karar aldık; tahliye olunca bir klinikte tedavi görecek. Benim de psikolojik destek almam lazım."
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