Ayşegül Çınar: Furkan’ı keşke hiç tanımasaydım, adımı lekeledi beni bitirdi

"BEN KAFA ATMADIM"

Furkan, polisin silahını alıp havaya ateş açtı. Bunu, kavga bitsin diye yaptı. Orada mağdur olan bizdik ama tüm Türkiye bizi linç etti. Ben polise kafa falan atmadım. Zaten bunu yapmış olsam serbest kalmaz, cezaevinde olurdum. Tamam Furkan'ın öfke sorunu var, bunu biliyorum. Ama onu seviyorum. Keşke onu hiç tanımasaydım. Hem kendini, hem beni bitirdi. Kariyerim mahvoldu. Artık kimse bana iş vermez"