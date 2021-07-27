Birlikte eğlendiği kadını bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 00.00 sıralarında Bahçeköy Merkez Mahallesi Serhatter Sokak üzerinde bulunan bir binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Özer Ağaoğlu(46) gece saatlerinde Fatma Keke,(53) ile alkol alıp eğlendikleri sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Özer Ağaoğlu, Fatma Keke'yi birçok yerinden bıçakladı.