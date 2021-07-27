Birlikte eğlendiği kadını bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haberine göre: İstanbul'un Sarıyer ilçesi Bahçeköy mahallesinde bir kişi, birlikte eğlendiği Fatma Keke'yi(53) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 00.00 sıralarında Bahçeköy Merkez Mahallesi Serhatter Sokak üzerinde bulunan bir binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Özer Ağaoğlu(46) gece saatlerinde Fatma Keke,(53) ile alkol alıp eğlendikleri sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Özer Ağaoğlu, Fatma Keke'yi birçok yerinden bıçakladı.
KADIN ÖLDÜ, KATİL BODRUM KATTA YAKALANDI
Saldırgan olay yerinden kaçarken komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Keke'nin öldüğü belirlendi.
Olay sonrasında çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ile Çayırbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Özer Ağaoğlu'nu, olay yerinin 3 sokak yakınında bir binanın bodrum katında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.
POLİS UZUN SÜRE İNCELEME YAPTI
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ile nöbetçi cumhuriyet savcısı olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında Fatma Keke'nin cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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