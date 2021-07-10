Sevgilisiyle ortalığı karıştırmıştı! Ayşegül Çınar hapis yatmaktan kurtuldu

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Duruşmaya Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu'nun avukatı katıldı. Avukat 'Şikayetimizden vazgeçiyoruz' dedi. Çınar da 'Benim de bir şikayetim yoktur' diye konuştu. Mahkeme zorlama hapsi talebinin reddine karar verdi.