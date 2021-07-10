Sevgilisiyle ortalığı karıştırmıştı! Ayşegül Çınar hapis yatmaktan kurtuldu
Oyuncu Ayşegül Çınar, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile Beyoğlu’nda birbirine girmiş, çıkan olayda 7’si polis memuru 12 kişi bıçakla yaralanmıştı. Eski sevgilisi Ayşegül Çınar hakkında aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği iddiasıyla zorlama hapis talebinde bulunmuş ve dava açılmıştı. Furkan Çalıkoğlu şikayetinden vazgeçmesi üzerine Çınar, hapis cezası almaktan kurtuldu.
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın otomobilinde 4 ay önce 20 gram uyuşturucu bulundu. Genç oyuncu, uyuşturucuyu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun intikam için koyduğunu iddia etti.
'BANA İFTİRA ATIYOR' İDDİASI
İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Çalıkoğlu, 2 yıllık ilişkilerinin 3 ay önce bittiğini ancak Çınar'ın kendisini rahatsız ettiğini ve iftira attığını ileri sürdü.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ
Mahkeme, Ayşegül Çınar'a 2 ay uzaklaştırma kararı verdi. Furkan Çalıkoğlu daha sonra tekrar Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Ayşegül Çınar'ın uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini ve kendisini rahatsız etmeyi sürdürdüğünü öne sürdü.
GEÇEN HAFTA TEKRAR KAVGA ETTİLER
Mahkeme talebin görüşülmesi için tarihi verdi ancak ikili geçen hafta Beyoğlu'nda kavga etti ve olay sonrası Çalıkoğlu tutuklandı. Zorlama hapsi talepli dava, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.
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