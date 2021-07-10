10 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Sevgilisiyle ortalığı karıştırmıştı! Ayşegül Çınar hapis yatmaktan kurtuldu

Sevgilisiyle ortalığı karıştırmıştı! Ayşegül Çınar hapis yatmaktan kurtuldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.07.2021
ABONE OL
Sevgilisiyle ortalığı karıştırmıştı! Ayşegül Çınar hapis yatmaktan kurtuldu

Oyuncu Ayşegül Çınar, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile Beyoğlu’nda birbirine girmiş, çıkan olayda 7’si polis memuru 12 kişi bıçakla yaralanmıştı. Eski sevgilisi Ayşegül Çınar hakkında aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği iddiasıyla zorlama hapis talebinde bulunmuş ve dava açılmıştı. Furkan Çalıkoğlu şikayetinden vazgeçmesi üzerine Çınar, hapis cezası almaktan kurtuldu.

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın otomobilinde 4 ay önce 20 gram uyuşturucu bulundu. Genç oyuncu, uyuşturucuyu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun intikam için koyduğunu iddia etti.

'BANA İFTİRA ATIYOR' İDDİASI

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Çalıkoğlu, 2 yıllık ilişkilerinin 3 ay önce bittiğini ancak Çınar'ın kendisini rahatsız ettiğini ve iftira attığını ileri sürdü.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Mahkeme, Ayşegül Çınar'a 2 ay uzaklaştırma kararı verdi. Furkan Çalıkoğlu daha sonra tekrar Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Ayşegül Çınar'ın uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini ve kendisini rahatsız etmeyi sürdürdüğünü öne sürdü.

GEÇEN HAFTA TEKRAR KAVGA ETTİLER

Mahkeme talebin görüşülmesi için tarihi verdi ancak ikili geçen hafta Beyoğlu'nda kavga etti ve olay sonrası Çalıkoğlu tutuklandı. Zorlama hapsi talepli dava, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Duruşmaya Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu'nun avukatı katıldı. Avukat 'Şikayetimizden vazgeçiyoruz' dedi. Çınar da 'Benim de bir şikayetim yoktur' diye konuştu. Mahkeme zorlama hapsi talebinin reddine karar verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA