Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar adliyeye sevk edildi! Polisleri suç örgütü lideri Sedat Peker ile tehdit etmiş

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SEDAT PEKER İLE TEHDİT ETTİ

Çalıkoğlu'nun mekandan çıkarıldığı sırada polislere engel olmak isteyen oyuncu Ayşegül Çınar ise, "Siz benim erkek arkadaşımı gözaltına alamazsınız. Ben sanatçıyım. Haritadan yer belirleyin. Gazetecileri çağıracağım buraya hepinizi rezil edeceğim. Ankara'daki rütbeli bağlantılarımı arayacağım. Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onlar her yerde. Sizi tek tek vurdurtacağım" dediği öğrenildi.