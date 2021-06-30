Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi dehşet saçtı: 7'si polis 12 yaralı!
Son dakika haberleri... Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.
Olay saat 00.30 sıralarında Karaköy Mahallesi, Bankalar Caddesi üzerinde bulunan lüks bir mekanda meydana geldi. İddiaya göre Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen Furkan Çalıkoğlu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Mekan çalışanlarının tartışmaya müdahale etmesinin ardından Çalıkoğlu, bıçakla mekan çalışanlarına saldırdı.
7'Sİ POLİS 12 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI
Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerine de direnen Çalıkoğlu'nun 5'i sivil 7 polis olmak üzere toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.
ÇAKIR, SALDIRIYA UĞRADIKLARINI SÖYLEDİ
Karakola girişi sırasında basın mensuplarının soruları üzerine konuşan Çınar, "Benim işim söz konusu, mekanda biz saldırıya uğradık. Beyefendi kaçtı. Bizi şu an alıkoyuyorlar" dedi.
ÇINAR, ARABASINDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNMASINDA ÇALIKOĞLU'NU SUÇLAMIŞTI
Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında daha önce yaşanan olayda ise, otomobilinde uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınan Ayşegül Çınar, aracına uyuşturucu madde koyanın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olduğunu iddia etmişti. İkili arasında daha önce yaşanan olayda ise, Çalıkoğlu'nun Çınar'ın evini bastığı iddia edilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS sınav sonuçları 2021: LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılır?
- 92. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 92. özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?
- Maske yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
- SSK - Bağ-Kur'lu emekliler dikkat! Elinizi çabuk tutun! Borcun büyük bölümü silinecek...
- ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak? LGS ve YKS sınav görevli ücretleri hangi tarihte yatar? İşte miktarı...
- Marketlerde yeni dönem! Sayılı günler kaldı! Kapalı alanlar dışında satılmayacak...
- Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ayın kaçında, erken mi yatacak?
- Ucuz kredi fırsatı geldi! Aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alınıyor! 1 Temmuz'dan itibaren...
- Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Şartları yerine getirenlere anında 706 TL ödeme! Başvuru şartları ve detayları...
- esinav.meb.gov.tr ehliyet sınav sonuçları! Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 2021? e-sınav sorgulama ekranı...
- POMEM polis alımı için kritik tarih! 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları ve maaşları...
- Delta variant ne zaman, hangi illerde görüldü? Delta varyantının belirtileri nelerdir? İşte görüldüğü iller...