Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar’ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: Sevgilisi Ayşegül Çınar ile gittiği otelde olay çıkarıp beş garson ile üç emniyet mensubunu yaralayan Furkan Çalıkoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı.
Sevgilisi Ayşegül Çınar ile Beyoğlu Karaköy'de gittikleri otelin restoranında kavga çıkaran ve 5 garson ile 3 emniyet mensubunu yaraladığı için tutuklanan Furkan Çalıkoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: "Ayşegül'le 'bir başka kıza baktın' dediği için tartıştık. Mekanda bulunan bir adam kafamda şişe kırınca şuurumu kaybetmişim."
Çınar, daha sonra da sevgilisinin evini bastığını iddia etmişti. Aralarındaki sorunlar bir türlü bitmeyen çift, geçtiğimiz günlerde de Karaköy'deki bir otelin restoranında olay çıkarmıştı.
İddiaya göre Çalıkoğlu, eline aldığı bıçakla etrafına saldırmış 5 çalışan ile 3 emniyet mensubunu yaralamıştı. Boğuşma sırasında bir polisin silahını belinden alan Çalıkoğlu'nun rastgele ateş ettiği de söylenmişti.
Çalıkoğlu, olay sonrası gözaltına alınmıştı. GÜNAYDIN, görevi yaptırmamak için direnme, korku kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek suçları kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Çalıkoğlu'nun ifadesine ulaştı.
MERDİVENDEN DÜŞTÜM
İşte Çalıkoğlu'nun o geceye dair anlattıkları: "Bu işletmeye ilk defa gittim. Yanımda bulunan kız arkadaşım Ayşegül Çınar'la kızlara bakma konusunda kıskançlık yüzünden kavga ettik. İşletmeciler bizi başka bir masaya aldılar. Sonrasında ben işletmeden ayrılmak istedim. İşletmeciler ısrarla kalmamı istedi ve ardından yüzü maskeli şapkalı bir kişi, işletmeciyle yanıma gelip selam verdi.
Bir süre sonra şapkalı kişi, elindeki şişeyi kafamda patlattı, o an şuurumu kaybettim." Çalıkoğlu ifadesinin devamında 10-12 kişinin kendisine saldırmaya başladığını merdivenlerden aşağıya düştüğünü belirtti. Ardından mekana polislerin geldiğini ve saldırıya uğramaya devam ettiğini anlattı. Daha önce sevgilisi Ayşegül Çınar'ın bebeklerini düşürdüğünü anlatan Çalıkoğlu, sevgilisini korumak için mücadele ettiğini, kendilerine vurmamaları için çabalarken silahı ateşlediğini ifade etti.
GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ
Çalıkoğlu'nun ifadesinin ardından kavga anına ait güvenlik kamerası görüntülerini izleyen savcılık ve nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Çalıkoğlu'nun bir kişiye yumruk atma anı olduğunu, elinde bulunan bıçakla restoranda bulunanların üzerine yürüdüğü anın net bir şekilde belli olduğunu, polis memurunun silahını alarak doğrultma anının bulunduğunu tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.
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