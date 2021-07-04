Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar’ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı

Bir süre sonra şapkalı kişi, elindeki şişeyi kafamda patlattı, o an şuurumu kaybettim." Çalıkoğlu ifadesinin devamında 10-12 kişinin kendisine saldırmaya başladığını merdivenlerden aşağıya düştüğünü belirtti. Ardından mekana polislerin geldiğini ve saldırıya uğramaya devam ettiğini anlattı. Daha önce sevgilisi Ayşegül Çınar'ın bebeklerini düşürdüğünü anlatan Çalıkoğlu, sevgilisini korumak için mücadele ettiğini, kendilerine vurmamaları için çabalarken silahı ateşlediğini ifade etti.