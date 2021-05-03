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Son dakika: Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı

Son dakika haberine göre İstanbul Kozyatağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüsü önce seyyar büfeye ardından üst geçide ait asansöre çarptı. Kazada otobüsteki bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

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Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Son dakika: Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Mithat Akkuş'un kullandığı 19T numaralı Ferhatpaşa Kadıköy seferini yapan İETT otobüsü, Kozyatağı durağına geldiğinde bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, seyyar büfeye ardından üst geçide ait asansöre çarptı.

Seyyar büfe kullanılmaz hale gelirken malzemeler etrafa saçıldı. Kazada otobüsteki bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İETT otobüsünde ise hasar oluştu.


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