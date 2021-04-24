Eyüpsultan'da İETT otobüsü önce iş yerine sonra otomobile çarptı! Kaza anı kamerada

"SADECE ŞOFÖR VARMIŞ"

Cadde üzerinde esnaf olan Yavuz Yunus ise, "Önce tabelaya çarpıyor. Dükkanlarda hasara yol açtı. Aracı pert ediyor, içeride yolcu yoktu. Sadece şoför varmış. Çok şükür can kaybı olmadı. Burada zaten sürekli kazalar oluyor" diye konuştu.