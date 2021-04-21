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Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberine göre; İstanbul Beşiktaş'ta bu sabah İETT otobüsünün yaptığı ve 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçin'in ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Çift katlı otobüs kazasının şoförün cep telefonuyla oynadığı sırada gerçekleştiği ortaya çıktı. Kaza anı otobüsün içindeki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Giriş Tarihi: 21.04.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 14:15
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Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, çift katlı İETT otobüsünün şoförü Baki T. telefonu ile oynarken hızla bariyerlere çarptı.

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Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Bariyerin otobüsün içine girmesi sonucu 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçin hayatını kaybederken, M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Sağlık ekipleri, bariyerlerin saplandığı Sevgi Yamaç Yalçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Ayağında kırık olan yolcu M.B. ise ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. İtfaiye ekipleri de bariyerleri keserek otobüsten çıkardı.

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Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Otobüs şoförü Baki T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.