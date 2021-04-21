Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberine göre; İstanbul Beşiktaş'ta bu sabah İETT otobüsünün yaptığı ve 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçin'in ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Çift katlı otobüs kazasının şoförün cep telefonuyla oynadığı sırada gerçekleştiği ortaya çıktı. Kaza anı otobüsün içindeki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Giriş Tarihi: 21.04.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 14:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL