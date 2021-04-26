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Son dakika: Fatih'te İETT otobüsünde yangın

İstanul 'te otobüsünde çıkan yangın, sürücünün dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü. Olaya tanık olan Olaya tanık olan , otobüsün bir anda alev aldığını belirterek, "Yolcular kendilerini dışarı zor attı. Otobüsün yan tarafından alevler çıkıyordu. Yolcular söndürmeye çalıştılar ancak söndüremediler. İtfaiye geldi ve söndürdü." dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.04.2021
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Son dakika: Fatih'te İETT otobüsünde yangın

Eminönü'nden Aksaray istikametine giden İETT otobüsünün motor kısmından, Atatürk Bulvarı'na geldiğinde alevler yükselmeye başladı.

Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı Vefa Durağı'na yanaştırıp, yolcuları indirdi. Ardından da yolcularla birlikte alevlere müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi yangın büyümeden söndürdü.


Olaya tanık olan Kadir Çalman, otobüsün bir anda alev aldığını belirterek, "Yolcular kendilerini dışarı zor attı. Otobüsün yan tarafından alevler çıkıyordu. Yolcular söndürmeye çalıştılar ancak söndüremediler. İtfaiye geldi ve söndürdü." şeklinde konuştu.

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