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Haberler Galeri Son dakika | Beşiktaş'taki İETT kazasında şoke eden detay! Meğer şoför uyuşturucu etkisindeymiş

Son dakika | Beşiktaş'taki İETT kazasında şoke eden detay! Meğer şoför uyuşturucu etkisindeymiş

Sabah saatlerinde Balmumcu- Beşiktaş yönündeki alt geçitte seyir halindeki çifti katlı İETT otobüsünün bariyerlere saplanması sonucu bir yolcunun hayatını kaybetmesi diğer bir yolcunun da yaralanmasıyla ilgili başlatılan incelemede otobüs şoförünün uyuşturucu madde etkisi altında olduğu ortaya çıktı. Kazanın olduğu anda telefonla uğraştığı belirlenen şoförün, alt geçitte 282 metre sürüklendiği tespit edildi.

Giriş Tarihi: 22.04.2021 08:03
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Son dakika | Beşiktaş'taki İETT kazasında şoke eden detay! Meğer şoför uyuşturucu etkisindeymiş

Kaza, Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çift katlı İETT otobüsünün şoförü Baki T. telefonu ile oynarken hızla bariyerlere çarptı. Bariyerin otobüsün içine girmesi sonucu 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın otobüse sağlanan bariyere sıkışırken, M.B. yaralandı.

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Son dakika | Beşiktaş'taki İETT kazasında şoke eden detay! Meğer şoför uyuşturucu etkisindeymiş

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bariyerlerin saplandığı Sevgi Yamaç Yalçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Son dakika | Beşiktaş'taki İETT kazasında şoke eden detay! Meğer şoför uyuşturucu etkisindeymiş
Ayağında kırık olan yolcu M.B. ise ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. İtfaiye ekipleri de bariyerleri keserek otobüsten çıkardı. Otobüs şoförü Baki T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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Son dakika | Beşiktaş'taki İETT kazasında şoke eden detay! Meğer şoför uyuşturucu etkisindeymiş

KANINDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Olayla ilgili başlatılan incelemede sağlık kontrolüne götürülen gözaltındaki şoförün kanında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

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Son dakika | Beşiktaş'taki İETT kazasında şoke eden detay! Meğer şoför uyuşturucu etkisindeymiş
Otobüsün herhangi bir fren izi olmaksızın 282 metre sürüklenerek gittiği, otobüs bariyerlerdeki demirlerin bir kısmının sökülmesine neden olduğu belirlendi.