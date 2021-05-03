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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar yarın düşüyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden tarafından yapılan açıklamasında yarın yurt genelinde hava sıcaklıkların düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağış beklendiği belirtildi. Peki hangi illerde sağanak yağış olacak? ...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar yarın düşüyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

yaptığı açıklamasında yarın için yurt genelinde sıcaklıkların azalacağı ifade edildi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Salı günü kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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