Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar yarın düşüyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden tarafından yapılan son dakika açıklamasında yarın yurt genelinde hava sıcaklıkların düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağış beklendiği belirtildi. Peki hangi illerde sağanak yağış olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika açıklamasında yarın için yurt genelinde sıcaklıkların azalacağı ifade edildi.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Salı günü kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
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