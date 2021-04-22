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Son dakika: İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı: 1 yaralı

Son dakika haberine göre 'de  seyir halindeki otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde park halinde bulunan midibüse arkadan çarptı. Kazada İETT otobüsünde bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Son dakika: İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı: 1 yaralı

Kaza saat 09.00 sıralarında - Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yönetimindeki 34 TN 1913 plakalı otobüsü, İstoç yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde park halindeki 34 BF 9190 plakalı midibüse arkadan çarptı.

Kazada İETT otobüsünde bulunan bir yolcu yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Kazaya karışan araçlarda hasar meydana gelirken, trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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