03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Yunusların tekne ile dansı kamerada

'ta denizde tekneye eşlik eden çok sayıda yunusun dansı kameralara yansıdı. Tekne ile birlikte bata çıka ilerleyen yunuslar birbirleriyle de adeta dans etti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Yunusların tekne ile dansı kamerada

açıklarında açıklarında yunusların bir tekneye eşlik etmesi tekne sahibi tarafından görüntülendi. Yunus sürüsünün tekneye eşlik etmesinin yer aldığı o anlar ise adeta görsel şölen oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde görünen yunuslar, bir an olsun teknenin yanından ayrılmadı. Tekne ile birlikte bata çıka ilerleyen yunuslar birbirleriyle de adeta dans etti. Yunus sürüsü, bir süre sonra tekneden ayrılarak 'e ilerledi.

Bir an bile ayrılmadılar BİR AN BİLE AYRILMADILAR

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