Yunusların tekne ile dansı kamerada

Sabahın erken saatlerinde görünen yunuslar, bir an olsun teknenin yanından ayrılmadı. Tekne ile birlikte bata çıka ilerleyen yunuslar birbirleriyle de adeta dans etti. Yunus sürüsü, bir süre sonra tekneden ayrılarak Karadeniz'e ilerledi.

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