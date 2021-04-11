Samsun'da eşini çocuğunun gözü önünde defalarca tekmeledi! İbrahim Zarap için hesap vakti

O ANLARI ANLATMIŞTI



Bu arada sağlık durumu iyi olan Metegül, istirahata çekildiği evinde yaptığı açıklamada, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"Kızımı almıştı, kızımı almak için meydana buluştuk. Gittiğimde alkollüydü anladım. Ben de kızımı alırken 'çocuğun yanında bunu içmemesi' gerektiğini söyledim. Çocuğuma da 'babana birkaç gün gitmeyeceksin' dedim. O an sinirliydi. Çocuk üşüyordu. O sıra nasıl oldu anlamadım, bayılmışım.