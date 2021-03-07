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Samsun’da dehşete düşüren görüntü! Çocuğunun gözü önünde defalarca tekmeledi | Bakanlık ve savcılık harekete geçti
Samsun'dan Türkiye'yi ayağa kaldıran bir haber geldi. İlçede sokak ortasında bir kadının çocuğunun yanında eşi tarafından öldüresiye dövülmesi ve kadınının kafasına defalarca tekme atması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
SANDIKÇI: ANNENİN DURUMU ÇOK ŞÜKÜR İYİ
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Anne'nin durumu çok şükür iyi. Yavrumuz da uzmanlar elinde gözlem altında. Bu cani için Bakanımız devrede. Olayın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.
GÜL: BAŞSAVCILIK TALİMATIYLA FAİL YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de; "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
E.M isimli kadın olaydan sonra özel bir hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği, durumunun iyi olduğu öğrenildi.