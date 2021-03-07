Samsun'da sokak ortasında bir kadının çocuğunun yanında eşi tarafından öldüresiye dövülmesi ve kadınının kafasına defalarca tekme atması kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Annenin durumu çok şükür iyi. Yavrumuz da uzmanlar elinde gözlem altında. Bu cani için Bakanımız devrede. Olayın takipçisiyiz" açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Samsun'dan Türkiye'yi ayağa kaldıran bir haber geldi. İlçede sokak ortasında bir kadının çocuğunun yanında eşi tarafından öldüresiye dövülmesi ve kadınının kafasına defalarca tekme atması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

SANDIKÇI: ANNENİN DURUMU ÇOK ŞÜKÜR İYİ

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Anne'nin durumu çok şükür iyi. Yavrumuz da uzmanlar elinde gözlem altında. Bu cani için Bakanımız devrede. Olayın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

GÜL: BAŞSAVCILIK TALİMATIYLA FAİL YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de; "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

E.M isimli kadın olaydan sonra özel bir hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği, durumunun iyi olduğu öğrenildi.



