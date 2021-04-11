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Kayseri'de 60 mahalle ulaşıma kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından 'de 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle 60 mahallenin yolu kapandı. Ulaşımın aksadığı yollarda çalışmalar devam ediyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.04.2021
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Kayseri'de 60 mahalle ulaşıma kapandı

Kayseri'de 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde 60 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentte cuma akşamı başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, kent merkezinde 30 santime ulaşırken, Erciyes Dağı'nda ise 1 metreyi buldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, kartpostallık görüntüler oluştu. Pınarbaşı, Sarız, Develi ve Yahyalı ilçelerinde ise 60 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri kent merkezinde, İl Özel İdaresi ekipleri ise kapanan köy yollarında çalışma başlattı.

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