Eski eşi tarafından feci şekilde dövülen E.M.'nin ifadesine de ulaşıldı. E.M. ifadesinde, "İbrahim Zarap ile 2.5 yıl önce ayrıldık. Kendisi daha önce de beni darbetmişti. Bununla ilgili de şikayetçi olmuştum. Bugün İbrahim çocuğumuzu yanına almıştı. Çocuğu almak için İbrahim ile telefonlaştık. Sonra buluşma yerine gittim. İbrahim'e 10 metre kala çocuğu göndermesini söyledim. İbrahim de gel al dedi. Ben de gönder alkollüsün dedim. Koşarak yanıma geldi ve yumruk attı. Yere başımı çarparak düştüm. Yerde emeklediğim sırada da benim karnıma ve vücuduma tekme atmaya başladı. Kafamı yere vurdu" dedi.