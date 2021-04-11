Son dakika: İstanbul'da sırası gelen 250 bin kişi aşı olmadı
Kovid-19 aşısı 18 milyonu aşkın kişiye yapıldı. Ancak sırası gelip de aşı olmayanların sayısı da oldukça fazla. Bu rakam İstanbul'da 250 bin olarak öne çıkıyor. Peki neden vatandaşlar aşısını yaptırmadı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmed Necmeddin Sutaşır, canlı yayında konu ile ilgili bilgiler verdi.
ÖZEL HABER A Haber
Koronavirüs aşısı 18 milyonu aşkın kişiye yapıldı. Ancak sırası gelip de aşı olmayanların sayısı da oldukça fazla.
Bu rakam İstanbul'da 250 bin olarak öne çıkıyor. Peki neden vatandaşlar aşısını yaptırmadı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmed Necmeddin Sutaşır, "Aşılama çalışmalarımız güzel devam ediyor." ifadelerini kullanarak aşılama ile ilgili çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
"ÇEKİNİLECEK BİR DURUM YOK"
Sutaşır, "Sırası gelen vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını olması lazım. Çekinilecek hiçbir durum yok. Bu hastalığı yenmemiz için aşı olmamız lazım." dedi.
Aşı yaptıran bir vatandaş canlı yayında böyle görüntülendi.
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