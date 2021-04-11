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Son dakika: İstanbul'da sırası gelen 250 bin kişi aşı olmadı

Kovid-19 aşısı 18 milyonu aşkın kişiye yapıldı. Ancak sırası gelip de aşı olmayanların sayısı da oldukça fazla. Bu rakam 'da 250 bin olarak öne çıkıyor. Peki neden vatandaşlar aşısını yaptırmadı. Detayları muhabiri aktardı. Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sutaşır, canlı yayında konu ile ilgili bilgiler verdi.

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Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Son dakika: İstanbul'da sırası gelen 250 bin kişi aşı olmadı

aşısı 18 milyonu aşkın kişiye yapıldı. Ancak sırası gelip de aşı olmayanların sayısı da oldukça fazla.

Bu rakam 'da 250 bin olarak öne çıkıyor. Peki neden vatandaşlar aşısını yaptırmadı. Detayları muhabiri aktardı.



Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sutaşır, "Aşılama çalışmalarımız güzel devam ediyor." ifadelerini kullanarak aşılama ile ilgili çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

"ÇEKİNİLECEK BİR DURUM YOK"

Sutaşır, "Sırası gelen vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını olması lazım. Çekinilecek hiçbir durum yok. Bu hastalığı yenmemiz için aşı olmamız lazım." dedi.

Aşı yaptıran bir vatandaş canlı yayında böyle görüntülendi.

İstanbul'da 250 bin kişi aşı olmadı İSTANBUL'DA 250 BİN KİŞİ AŞI OLMADI

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