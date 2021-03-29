Türkiye'yi ayağa kaldıran eski eşe şiddet olayında flaş gelişme! İbrahim Zarap'tan ölüm tehdidi

TUTUKLANIRSAM SENİ ÖLDÜRÜRÜM

Eski eşinin duyabildiği kadarıyla "Bu iş burada bitmeyecek. Benim aile meselem. Çocuğu sen istediğin için değil ben istediğim için görmeyeceğim. Şimdi al çocuğu gidebilirsen git. Kalkabiliyorsan kalk" dediğini belirten Metoğlu, "Bunları söylerken sanki çevrede birileri varmış gibi konuşuyordu. Yüzümdeki kan nedeniyle çevremi göremedim. Bu sırada bana vurmaya devam etti. Özellikle ameliyatlı olduğumu bildiği bölgeme vurdu. Ameliyatlı olduğum yere vurmamasını söylememe rağmen iki kere bu bölgeye tekme attım. Sonrasını hatırlamıyorum. Bayıldım. Gözlerimi hastanede açtım. Eski eşim ile aramda uzun zaman önce adliyeye yansıyan olay vardı. Adliyeye yansıyan olay sonrası tutuklanmaması için darp ettiğini söylemedim. Fakat duruşmada söyleyeceğimi ilettim. O da bana 'tutuklanırsam seni öldürürüm' dedi. Bu olay eylül, ekim ayı gibi olmuştu. Buna ilişkin bana mesaj atmıştı. Ancak o mesaj şu an bende durmuyor. İkimiz de o tarihten sonra telefonlarımızı değiştirdik" dedi.