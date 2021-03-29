Türkiye'yi ayağa kaldıran eski eşe şiddet olayında flaş gelişme! İbrahim Zarap'tan ölüm tehdidi
Samsun'da küçük kızının gözü önünde eski eşine şiddet uygulayan İbrahim Zarap'ın iddianamesinde ilginç detaylar ortaya çıktı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda Zarap'ın "Tutuklanırsam seni öldürürüm" diyerek eski eşini tehdit ettiği belirtildi.
Türkiye'yi ayağa kaldıran olay, 6 Mart günü saat 19.15 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 27 yaşındaki İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu ile ilçe meydanında bir araya geldi.
Zarap, burada eski eşine tekme- tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu'nu dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metoğlu ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap tutuklanarak cezaevine konuldu.
Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Emriye Metoğlu, 5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu oldu. İbrahim Zarap avukatı tarafından tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.
Mahkeme Zarap'ın tutukluluğunun sürmesine karar verdi. Poliste, uyuşturucu kullanmak ve satmaktan çok sayıda kaydı bulunan İbrahim Zarap'ın babasına ait aracı çaldığı için de hakkında hırsızlık suçundan işlem yapıldığı ortaya çıkmıştı.
Olayın ardından gözaltına alınan Zarap'ın, alkol muayenesinde 180 promil alkollü olduğu belirlenmişti.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Emriye Metoğlu'nun 5 yaşındaki kızlarının önünde öldüresiye dövülmesi olayıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Cani koca İbrahim Zarap hakkında hazırlanan iddianamede 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, eski eşinin cep telefonunu alıp yerde parçalaması nedeniyle de 'mala zarar verme' suçundan dört ay ile 3 yıl arası hapis cezası istendi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
VAHŞET İLE İLGİLİ YENİ AYRINTILAR
İddianamenin kabul edilmesinin ardından Samsun'daki vahşet ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eski eşi İbrahim Zarap tarafından öldüresiyle dövülen Emriye Metoğlu'nun ilk yumruğu üşüyen kızına hırkasını giydirmek isterken yediği, akan kanlar yüzünden gözlerinin kapandığı ve önünü göremez hale geldiği iddianameye yansıdı. Emriye Metoğlu dehşet anlarını iddianameye yansıyan ifadesinde dakika dakika anlattı.
Kızını almak için eski eşi ile Canik Belediyesi önünde buluştuğunu anlatan Metoğlu, ,"Eski eşim alkollüydü. Kızımın üşüdüğünü gördüm. Biraz uzak kalarak kızımızı göndermesini istedim. O da bana 'Gel al' dedi. Bunun üzerine "Çocuğu gönder. Alkollüsün" dedim. Daha sonra üşüyen kızıma hırkasını giydirmeye çalışıyordum. Bu sırada bana bir yumruk attı. Yere düşüp başımı çarptım. Yerdeyken de karnıma ve başıma tekmeler atmaya başladı. Aldığım darbeler nedeniyle ağzımdan ve yüzümden akan kanlar yüzünden gözlerim kapandı. Bir ara gözümü açıp telefonumu almak istedim. Çantama vurarak telefonumu benden uzaklaştırdı. Ayrıca çantadaki telefonumu kırdı" dedi.
TUTUKLANIRSAM SENİ ÖLDÜRÜRÜM
Eski eşinin duyabildiği kadarıyla "Bu iş burada bitmeyecek. Benim aile meselem. Çocuğu sen istediğin için değil ben istediğim için görmeyeceğim. Şimdi al çocuğu gidebilirsen git. Kalkabiliyorsan kalk" dediğini belirten Metoğlu, "Bunları söylerken sanki çevrede birileri varmış gibi konuşuyordu. Yüzümdeki kan nedeniyle çevremi göremedim. Bu sırada bana vurmaya devam etti. Özellikle ameliyatlı olduğumu bildiği bölgeme vurdu. Ameliyatlı olduğum yere vurmamasını söylememe rağmen iki kere bu bölgeye tekme attım. Sonrasını hatırlamıyorum. Bayıldım. Gözlerimi hastanede açtım. Eski eşim ile aramda uzun zaman önce adliyeye yansıyan olay vardı. Adliyeye yansıyan olay sonrası tutuklanmaması için darp ettiğini söylemedim. Fakat duruşmada söyleyeceğimi ilettim. O da bana 'tutuklanırsam seni öldürürüm' dedi. Bu olay eylül, ekim ayı gibi olmuştu. Buna ilişkin bana mesaj atmıştı. Ancak o mesaj şu an bende durmuyor. İkimiz de o tarihten sonra telefonlarımızı değiştirdik" dedi.