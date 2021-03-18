18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da eşini döven İbrahim Zarap'ın tutukluluğunun devamına kararı verildi

Samsun'da eşini döven İbrahim Zarap'ın tutukluluğunun devamına kararı verildi

’un 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşi ’ü öldüresiye döven ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Mahkeme İbrahim Zarap’ın tutukluluğunun sürmesine karar verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
ABONE OL
Samsun'da eşini döven İbrahim Zarap'ın tutukluluğunun devamına kararı verildi

, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı ile ilçe meydanında bir araya geldi.

Zarap, burada eski eşine tekme- tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metegül ise ambulansla 'ne kaldırıldı.

Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Emriye Metegül,5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu oldu.

İbrahim Zarap hakkındaki soruşturma devam ederken, avukatı tarafından tutukluluğuna yapılan itiraz nedeniyle dosya yeniden mahkemeye gönderildi. İtiraz mahkeme tarafından görüşülerek karara bağlandı. Mahkeme İbrahim Zarap'ın tutukluluğunun sürmesine karar verdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, şüpheli Zarap hakkındaki iddianamenin kısa sürede hazırlanacağı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA