Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metegül ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen Zarap tutuklandı. Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Emriye Metegül, 5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu oldu.

Poliste, uyuşturucu kullanmak ve satmaktan çok sayıda kaydı bulunan İbrahim Zarap'ın babasına ait aracı çaldığı için de hakkında hırsızlık suçundan işlem yapıldığı ortaya çıkmıştı.