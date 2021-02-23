23 Şubat 2021, Salı
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Melek İpek davasında flaş gelişme! Avukatları harekete geçti

Son dakika haberine göre; 'da, kendisine çıplak halde kelepçeli işkence yapan eşi 'i (36) öldürdüğü gerekçesiyle 24 yıla kadar hapsi istenen 'in (31) avukatları, " sendromu" raporu alınması için başvurdu. Avukatlar, bunun ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir unsur olduğunu vurguladı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 23.02.2021
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Melek İpek davasında flaş gelişme! Avukatları harekete geçti

Avukatlar, 2 çocuk annesi İpek hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan dava açılan mahkemeye verdikleri dilekçede İpek'in kocasından devamlı fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gördüğü, psikolojik durumunun bozulduğu için ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir unsur olduğuna dikkat çekti.

'e işkencenin yıllardır devam ettiğini de vurgulayan avukatlar, bu nedenle uygulanan şiddetin süresine, ağırlığına, geçmiş ruhsal travmalarına bağlı olarak travma sonrası stres bozukluğuyla beraber veya devamında, örselenmiş kadında majör depresyon rahatsızlığının oluştuğunu anlattı.

Avukatlar ayrıca, sendrom nedeniyle Melek İpek'in isnat yeteneğini kaybettiğini de öne sürdü.

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