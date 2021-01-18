18 Ocak 2021, Pazartesi
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Antalya’da işkence yapan kocasını öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

'da işkence yapan 36 yaşındaki kocası ’i tüfekle öldüren ardından teslim olan 31 yaşındaki tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde avukatlar tarafından Melek İpek’in tutuklu yargılanmasına itiraz edilmişti. Avukatların Melek İpek’in tutukluluğuna yaptıkları itiraz, .Sulh Ceza Hakimliği'nce reddedildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Antalya’da işkence yapan kocasını öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Servis şoförlüğü yapan ile 12 yıllık eşi arasında, 7 Ocak gecesi ilçesinde yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü.

İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.

Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu.

Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Melek İpek'in avukatları, geçen cuma günü 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdikleri dilekçe ile tutukluluğa itiraz etti. Dilekçeyi değerlendiren . Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa itirazı reddetti.

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