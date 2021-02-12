"HAMİLEYKEN EVE KIZ GETİRDİ"

Cinayet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede Melek İpek ve kızlarının ifadelerine yer vererek Türkiye gündemine oturan cinayetin kronolojisine ayrıntılı yer verdi. Melek İpek'in öldürdüğü eşi Ramazan İpek ile 12 yıl önce evlendiklerini ve bu evlilikten 6 ve 8 yaşında iki kız çocuklarının bulunduğunu kaydetti.

Melek İpek'in ifadesinde, "Hayatım boyunca sürekli şiddet gördüm. Eşim sürekli beni tekme tokat dövüyordu, bazen de evde bulunan özellikle avda kullandığı av tüfeği ve bıçak gibi silahlarla beni tehdit ediyordu. Hatta onları da yüzüme ve vücudumun çeşitli yerlerine vurarak beni darp ediyordu. Ayrıca eşim beni aldatıyordu.

Benim büyük kızım doğmadan önce 16-17 yaşında olan M.A. isimli bir kız ile beni aldatmaya başladı. Hatta ilk bizim eve getirdiğinde kardeşinin kaçırdığı kız olarak bana tanıttı. Ben doğum yapıp 10 gün annemlerin evinde kaldım. Tekrar evimize eşim ile birlikte döndüğümde M.A. isimli kız bizim yatağımızda çıplak halde yatıyordu. Ben bu kızın evde kalmaması için itiraz ettiysem de hep eşimin şiddetine maruz kaldım. Korkudan da sesimi hiç çıkaramadım. Daha sonra eşim bu kızla ilişkisini aleni olarak yaşamaya başladı. Bu kız bizde iki aydan fazla süre kaldı" dedi.

BANA VE ÇOCUKLARIMA ŞİDDET UYGULADI

Savcı iddianamesinde Melek İpek'in ifadelerine geniş yer verildiği görüldü. Melek İpek ifadelerinde; eşinin çocuklarını da sürekli korkuttuğunu hayatımdan çok yakınlarımın hayatına zarar gelmesin diye bunca zaman sabrettiğini kaydetti. Melek İpek, evlendiğinden beri kocasından sürekli şiddet gördüğü, olay akşamı da darp edildiği, av tüfeği ile çocuklarıyla birlikte ölümle tehdit edildiği, devamında elinin kelepçelenerek gece boyunca eziyetin sürdüğünü ifade etti.

Melek İpek ifadesinde olayda gerek av tüfeği dipçiği ile kafasına, gözüne ve vücudunun değişik yerlerine vurduğu, vücudunun değişik yerlerinde gezdirdiği komando bıçağı ile de vücuduna sokması halinde kalbini ve ciğerlerinin parçalanacağını söyleyerek Melek İpek'in göğsüne batırdığını anlattı.