İşkenceci eşini öldüren tutuklu Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim





'KIZLARIMA SARILIP UYUMAYI ÖZLEDİM'

Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Melek İpek'i dün gece avukatı Ahmet Onaran ziyaret etti. Müvekkiliyle aralarında geçen konuşmaları anlatan Ahmet Onaran, Melek İpek'in "Gönderdiğiniz tüm mektupları ağlayarak okudum. Elimden geldiğince cevap veriyorum. Cevap yazamadıklarımdan benim için özür dile avukat bey, onlara selam söyle. Dışarıda en çok kızlarıma sarılıp uyumayı özledim, bir de patates kızartmasını. Ben devletime ve onun adaletine güveniyorum. Burada 27 gündür hiç dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat" dediğini aktardı.

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