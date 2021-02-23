Terör örgütü YPG’nin çocuk zulmü! Aileleri isyan etti





BİZE SALDIRDILAR

Adnan Muhammed'in annesi bir video yayınlayarak terör örgütü PKK/YPG zulmüne isyan etti. Muhammed'in annesi, "Oğlumu akşam kaçırdılar. Daha önce de bir oğlumu kaçırmışlardı. Bu olayın şahitleri var. Onu vermemek için direndim. Biz oğlumu istemek için onların merkezine gittik. Bize silahla saldırdılar. Sizin hiçbir şeyiniz bizde yok dediler. Ben sadece 15 yaşındaki oğlumu istiyorum. Kimsem yok, bana yardım edin" dedi.

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