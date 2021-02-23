Terör örgütü YPG’nin çocuk zulmü! Aileleri isyan etti
PKK/YPG, öldürülen teröristlerin yerini doldurmak için gözünü Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki Kürt, Arap ve Ezidi kökenli ailelerin çocuklarına dikti. Çocukları terör örgütü YPG tarafından kaçırılan aileler isyan etti: Çocuğumu istemeye gittiğimde silah doğrulttular. Kimsem yok. Yardım edin
Kaçırılan çocukların aileleri de terör örgütü tarafından peşlerini bırakmaları için tehdit edildiklerini söyledi. Kaçırılan çocukların babasına ise terör örgütü tarafından düzenlenmiş bir belge verildiği, bu belgede eşinin adının yanı sıra kaç çocuğunun olduğu bilgisinin yer aldığı ve yine bütün çocukların kayıt altına alındığı belirtildi.
BİZE SALDIRDILAR
Adnan Muhammed'in annesi bir video yayınlayarak terör örgütü PKK/YPG zulmüne isyan etti. Muhammed'in annesi, "Oğlumu akşam kaçırdılar. Daha önce de bir oğlumu kaçırmışlardı. Bu olayın şahitleri var. Onu vermemek için direndim. Biz oğlumu istemek için onların merkezine gittik. Bize silahla saldırdılar. Sizin hiçbir şeyiniz bizde yok dediler. Ben sadece 15 yaşındaki oğlumu istiyorum. Kimsem yok, bana yardım edin" dedi.