Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek (36) ile 12 yıllık eşi Melek İpek (31) arasında 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıkmış, Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövmüştü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.