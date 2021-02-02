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Son dakika: Kendisine işkence yapan eşini öldürmüştü! Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi... 'da 2 çocuk annesi 'in kendisini dövüp, işkence eden 12 yıllık eşi 'i öldürdüğü olaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Melek İpek'in 'kasten öldürme'den ömür boyu hapis cezasıyla yargılanması istendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Son dakika: Kendisine işkence yapan eşini öldürmüştü! Melek İpek için istenen ceza belli oldu

'nın ilçesinde servis şoförlüğü yapan (36) ile 12 yıllık eşi (31) arasında 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıkmış, Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövmüştü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.



Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 'ni aradı.



İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çiftin çocukları 9 yaşındaki C. ve 7 yaşındaki İ., annenin yakınlarına teslim edildi.



SAVCI ''MEŞRU MÜDAFAA YOK'' DEDİ, MÜEBBET İSTEDİ

Ramazan İpek'in öldürülmesine ilişkin tarafından hazırlanan iddianame, . Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



Cumhuriyet Savcısı imzasını taşıyan iddianamede, ''eşi kasten öldürmek'' suçundan sanığın ömür boyu hapsi istendi. Savcı, olayın meşru müdafaa olmadığını, sanığın tahrik indiriminden yararlanmasını istedi.



Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

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