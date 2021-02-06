Arzu Aygün'ün katili Muharrem Coşkun'un korkunç planı!
Son dakika haberine göre; Samsun'da sevgilisi Arzu Aygün'ü öldüren katil Muharrem Coşkun'un, Arzu'nun 15 yaşındaki kızı N.S.'yi de mesaj atıp, eve çağırdığı ancak kızın şüphelendiği için gitmediği ortaya çıktı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, 17 Aralık'ta kaybolan 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün 42 gün sonra cesedi bulunmuştu. Genç kadını sevgilisi Muharrem Coşkun'un (38) öldürdüğü belirlenmişti. Coşkun, tartıştıkları sırada Aygün'ü otomobilde tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde olduğunu itiraf etmişti.
ARZU AYGÜN'ÜN KIZINI MESAJ ATARAK EVE ÇAĞIRMIŞ
Coşkun'un cinayetin ardından talihsiz kadının kızı N.S.'ye (15) mesaj atarak eve çağırdığı ancak genç kızın şüphelendiği için eve gitmediği ortaya çıktı. Bu arada annesinin internet bankacılığı şifresini bilen N.S.'nin durumdan şüphelenerek şifreyi değiştirdiği, bu sayede katilin bankadaki 2 bin euro'yu çekemediği ortaya çıktı.
"MUSKACI ABDULLAH VE MEDYUM KENAN SORGULANMALI"
Coşkun'un üzerinden Aygün'ün ağzından savcılığa yazıldığı iddia edilen bir dilekçenin olduğu flaşbellek ortaya çıkmıştı. Dilekçede "Bana bir şey olursa sorumlusu bunlardır" diye iki isim bulunuyordu. Aygün ailesinin avukatı Özlem Sezgin Azal, "İsmi geçen Abdullah Ö. emekli imam ve muska yapıyor. Arzu bir yakını aracılığıyla tanışmış. Bu kişi ile Coşkun tanışıyor. Diğer isim medyumluk yapan Kenan S. Arzu'nun kızı, annesinin Kenan S. ile aşk yaşadığını Coşkun'a söylediğini, cinayetin de bundan 1 gün sonra işlendiğini anlattı. İki isim de sorgulanmalı."
Arzu Aygün'ü öldüren katil Muharrem Coşkun