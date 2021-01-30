Arzu Aygün cinayetinin detayları ortaya çıktı! Son mesajı katili atmış

Avusturya'da doğup büyüyen ve 19 yaşında evlenen Aygün, 2015'te eşinden ayrılıp, kızı ve oğlu ile birlikte memleketi Samsun'a yerleşti. Genç kadın bir süre sonra, Avusturya'dan izne geldiği dönemlerde tanıştığı, annesi tarafından akraba da olan Muharrem Coşkun ile aşk yaşamaya başladı. Aralarındaki sorunlar nedeniyle ayrılmak istediğinde ise Coşkun'un tehditleriyle karşılaştı. 17 Aralık günü ise 2 ay önce vefat eden babasının ve anneannesinin mezarını ziyaret edeceğini söyleyerek evden çıktı. Aygün, buluştuğu Muharrem Coşkun tarafından başından vurularak öldürüldü. Cesedi ormana atan Coşkun, genç kadının telefonunu da aldı.