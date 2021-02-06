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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat çığ uyarısı | 6 Şubat 2020 hava durumu

6 Şubat 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ’in iç kesimleri ile ’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 6 Şubat 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2021
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat çığ uyarısı | 6 Şubat 2020 hava durumu

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. 'in iç kesimleri ile 'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatılı, , ve bölgelerinde kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ UYARISI: Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ °C, 5°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

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