Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat çığ uyarısı | 6 Şubat 2020 hava durumu
6 Şubat 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 6 Şubat 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ UYARISI: Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu
HAKKÂRİ °C, 5°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu