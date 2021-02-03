Müge Anlı’da araştırılan Arzu Aygün cinayetinde korkunç detay! Cesedi 90 kilometre…

'PLANLADIĞIM BİR OLAY DEĞİLDİ'

Coşkun'un devam eden ifadesinde ise Arzu Aygün'ü öldürme fikrinin olaydan 2-3 gün önce aklına geldiğini ve bunun yanlış olduğunu düşündüğünü söyledi. Coşkun, "Arzu'yu öldürmekle alakalı daha öncesinden bir plan yapmadım. Arzu ile benim babaannelerimiz kardeş olur. Kendisi ile 2015 yılından sonra kesintisiz 3,5 yıl sevgili olduk. Aramızda çıkan bazı tartışmalar sonucu ben Terme ilçesine taşındım, o da Atakum'da oturmaya devam etti. Arzu bazen beni sevmediğini söylüyor ve ayrılıyorduk. Zaman zaman da yeniden barışıyorduk. Planladığım bir olay değildi, sadece her ihtimale karşı tabancamı yanıma almıştım" ifadelerini kullandı.