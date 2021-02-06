3 bin lira borç aldı başına gelmeyen kalmadı! 190 bin lira ödedi yakasını kurtaramadı

'DANIŞIKLI DÖVÜŞ'

Tefeci Demirkıran'dan 3 bin lira aldığı zaman kendisine kefil olan A.H.Ç.'nin de 12 yıl sonra kendisini tanımadığını görünce büyük şaşkınlık yaşayan Ali Ekber Topaç, "Bana kefil olan şahıs, yıllar sonra mahkemeye giderek beni tanımadığı yönünde ifade vermiş. Bunun da danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. Bunca yıl beni tanıyan ve sesi çıkmayan kişi, şimdi ne oldu da beni tanımadığını söylüyor. Hayatımı karartan bu zulüm bitsin artık" dedi.