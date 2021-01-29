29 Ocak 2021, Cuma
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Müge Anlı’da araştırılıyordu! Arzu Aygün’ün öldürülüp çuval içinde ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı

’da 17 Aralık’ta kaybolan ve 42 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. programında da araştırılan cinayetin kurusıkıdan çevirme tabancayla işlendiği ortaya çıktı. Arzun Aygün kafasından vurularak çuval içinde ormanlık alana cesedi bırakılmıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Müge Anlı’da araştırılıyordu! Arzu Aygün’ün öldürülüp çuval içinde ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, 'un ilçesinden 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı 2 çocuk annesi 'den bir daha haber alınamadı.

Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen (37) gözaltına alındı. Muharrem Coşkun suçunu itiraf etti ve önceki gece cesedin bulunduğu yeri gösterdi.

Aygün'ün cesedi Samsun'un ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk babası Muharrem Coşkun ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından dün çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muharrem Coşkun'un 17 Aralık'ta öğle saatlerinde arkadaşına ait araçla Arzu Aygün'ün kaldığı Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi'ndeki Korupark Evleri önüne gittiği, burada Arzu'yı araca alıp birlikte ormana gittikleri ve ormanda Arzu Aygün'ün kafasına kurusıkıdan bozma tabancayla arkadan bir el ateş ederek öldürüp cesedini de naylona sarıp çuvala koyarak arkadaşına ait araçla Terme ilçesindeki ormanlık alanda bıraktığı ortaya çıktı.

Arzu Aygün'ün morgunda bekleyen cenazesinin DNA testi sonucuna göre ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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