Müge Anlı'ya katılan katilin dehşete düşüren planı! Arzu Aygün cinayetinde flaş bellek oyunu

Bunun üzerine ifadeye alınan Coşkun sadece telefonun değil bir tane de flaş belleğin kendisinde olduğunu bu ikisini de Arzu Aygün'ün kendisine bırakıp arkadaşları ile Trabzon'a gittiğini, 'kendisine bir şey olması halinde telefon ve flaş belleği savcıya vermesini' söylediğini öne sürdü.