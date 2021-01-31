31 Ocak 2021, Pazar
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Müge Anlı'ya katılan katilin dehşete düşüren planı! Arzu Aygün cinayetinde flaş bellek oyunu

Son dakika haberine göre; programında aranan ve 42 gündür kayıp olan 'ün erkek arkadaşı polis sorgusunda vahşi cinayeti itiraf etmişti. 'da sevgilisi Arzu Aygün'ü öldüren 'un üzerinden sözde Arzu Aygün'ün ağzından Cumhuriyet Savcılığı'na yazılmış bir dilekçenin olduğu flaş bellek ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 31.01.2021
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Müge Anlı'ya katılan katilin dehşete düşüren planı! Arzu Aygün cinayetinde flaş bellek oyunu

programında aranan ve 42 gün sonra cesedi bulunan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki 'ün sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Coşkun'un, başından silahla vurarak öldürdüğü kadının cep telefonunu aldığı, kadının ailesi ve çocuklarına "Telefonum bozuldu, açamıyorum" diye mesaj attığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Coşkun'un, cinayetten 6 gün sonra Aygün'ün telefonundan Facebook hesabına girip, genç kadının çocuklarıyla birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştığı ve beğendiği de ortaya çıkmıştı.

Katilin hedef şaşırtmak için Arzu Aygün'ün ağzından savcılığa verilmek için dilekçe yazıp, bunu flaş belleğe yüklediği belirlendi. Arzu Aygün'ün kızı 15 yaşındaki Nazlı Sema 'telefonumu bul' uygulamasından annesine ait akıllı telefonun yerini bulup polise bildirmiş, cep telefonu Muharrem Coşkun'un işyerinde bulunmuştu.

Bunun üzerine ifadeye alınan Coşkun sadece telefonun değil bir tane de flaş belleğin kendisinde olduğunu bu ikisini de Arzu Aygün'ün kendisine bırakıp arkadaşları ile 'a gittiğini, 'kendisine bir şey olması halinde telefon ve flaş belleği savcıya vermesini' söylediğini öne sürdü.

FLAŞ BELLEKTE DİLEKÇE ÇIKTI

Yapılan inceleme sonrası flaş belleğin içinde Arzu Aygün adına Cumhuriyet savcılığına yazılan dilekçe çıktı. Dilekçede 'bana bir şey olursa sorumlusu bunlardır' diye iki isim bulunuyor.

Arzu Aygün'ün babası , katilin kızını öldürdükten sonra böyle bir plan yaparak cinayeti başkalarının üzerine yıkmak için bu dilekçeyi yazdığını iddia etti. Acılı anne Semine Aygün ise, " Muharrem yıllardır kızımı sömürdü adeta.


Elinde avucunda ne kadar parası varsa yedi. 'Anne elimden bir şey gelmez onun istediklerini yapmazsam ya çocuklarımı ya da beni öldürür. Ama merak etme ben kurtulacağım bundan' derdi" dedi.

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