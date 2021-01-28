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Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan Arzu Aygün’den acı haber! 42 gün sonra cinayet itirafı geldi

Müge Anlı’da aranan Arzu Aygün’den acı haber! 42 gün sonra cinayet itirafı geldi

35 yaşındaki Arzu Aygün, 17 Aralık günü evinden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Kızlarını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen ailesi, Aygün'ün hem akrabası hem sevgilisi olan Muharrem Coşkun tarafından öldürülmüş olabileceğini ileri sürmüştü. Müge Anlı'nın programına bağlanan Muharrem Coşkun önceki ifadesinde "En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımda ayrıldı" demişti. Yayının ardından gözaltına alınan Coşkun'dan cinayet itirafı geldi.

Giriş Tarihi: 28.01.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 11:13
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Müge Anlı’da aranan Arzu Aygün’den acı haber! 42 gün sonra cinayet itirafı geldi

Viyana'da doğup büyüyen 35 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Arzu Aygün, 17 Aralık günü evden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı.

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Müge Anlı’da aranan Arzu Aygün’den acı haber! 42 gün sonra cinayet itirafı geldi

24 Aralık'ta polise başvuran ailesi, kızlarının bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.

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Müge Anlı’da aranan Arzu Aygün’den acı haber! 42 gün sonra cinayet itirafı geldi

Yedi sene önce Avusturya'dan Samsun'a gelen Arzu'nun akrabası Muharrem Coşkun ile ilişkisi olduğunu öne süren aile, kızlarının Coşkun tarafından öldürülmüş olabileceğini ileri sürmüştü.

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Müge Anlı’da aranan Arzu Aygün’den acı haber! 42 gün sonra cinayet itirafı geldi

Muharrem Müge Anlı'nın programına bağlanan Muharrem Coşkun önceki ifadesinde "En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımda ayrıldı" demişti.

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Müge Anlı’da aranan Arzu Aygün’den acı haber! 42 gün sonra cinayet itirafı geldi

GÖZALTINDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Günlerce Arzu'nun telefonundan kızlarına ve ailesine mesaj atan ve yaşıyor izlenimi veren Muharrem Coşkun, Müge Anlı yayının ardından gözaltına alındı. Coşkun, ilk ifadesinde Arzu Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etti.

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