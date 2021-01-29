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CHP'li Özgür Nas'tan kadrolaşma itirafı! İBB’yi parsellediler

Son dakika haberine göre; İBB'deki kadrolaşma İl Başkan Yardımcısı ’ın itirafıyla gün yüzüne çıktı. 70 bin kişi İBB’de işe girmek için sıra beklerken, Nas’ın "100 kişi alınıyorsa CHP’den 35, ’den 15, diğerleri (, ve ) 15” sözleri büyük tepki topladı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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CHP'li Özgür Nas'tan kadrolaşma itirafı! İBB’yi parsellediler

Yerel Yönetim Politakalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ; kürsüden partililerine yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa 'den 35, 'den 15, Diğerleri (, ve )'den 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor" dedi.

İMAMOĞLU "LİYAKAT ÖTESİ KAVRAMLARI ÇATIR ÇATIR YIKACAĞIZ" DEMİŞTİ

(İBB) Başkanı , 18 Ocak 2020 tarihinde yaptığı konuşmada; "Gençlere çok önem veriyorum. Ama ne yazık ki, liyakat ötesi başka kavramlar, orada başka bir alan oluşturmuş. Ama bunu yıkacağız göreceksiniz. Çatır çatır yıkacağız" iddiasında bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı 'nun sık sık dile getirdiği 'liyakat' ve 'şeffaflık' vurgusunun kocaman bir yalan olduğu ortaya çıktı. SABAH, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yaşanan kadrolaşmanın itiraf edildiği görüntülere ulaştı. 18 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan CHP İstanbul Yerel Yönetim Politakalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, büyükşehir belediyesine alınan personel kotasının ittifak ortakları arasında paylaştırıldığı, yakasında rozeti olmayana iş verilmediğini tek tek itiraf etti.

KAPALI KAPILAR ARDINDAN YAPILAN KADROLAŞMA BELGELENDİ

18 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşulanlar, kapalı kapılar ardında yapılan kadrolaşma planlarını belgeledi. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve İBB CHP Grup Sözcüsü 'nın katıldığı toplantıda, tarihi itiraflar ardı ardına yapıldı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, kürsüden partililerine yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR NAS'IN İTİRAFINA İTİRAZ ETMEDİLER

İBB Meclisi'nde ateşli konuşmalarıyla bilinen ve bir önceki yönetimi adam kayırmakla suçlayan Doğan Subaşı ve Tarık Balyalı'nın yanı sıra hiçbir CHP'li, Özgür Nas'ın itiraflarına itiraz etmedi. Nas'ın belediye kadrosunda ittifak paydaşlarına kontenjan açtıklarını söylemesi karşısında sessiz kalmakla yetindiler.

KILIÇDAROĞLU NAMUS SÖZÜ VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimleri öncesi yaptığı açıklamada "hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağız, namus sözü veriyorum" ‬demişti. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesi ile birlikte 14 bin işçi işten çıkarılmıştı. "Hiç kimse 'Ekrem'in adamı' olmayacak; herkes 'İstanbul'un adamı' olacak" diyen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un çeşitli noktalarında, "alışılmışın dışında bir model" diyerek bölgesel istihdam ofislerini hayata geçirmişti. Sık sık adam kayırmacılık yapıldığından dem vuran Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da DİSK gibi sendikaların eylemlerine katılarak, "işçi dostu" olduğunu iddia etmişti.

İMAMOĞLU GENÇLERE ÇOK ÖNEM VERİYORDU
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Ocak 2020 tarihinde YGA (Young Guru Academy – Genç Liderler Akademisi) tarafından Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen "Zirve 2020" etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

İmamoğlu; "Gençlere çok önem veriyorum. Mesela kamuda inovasyonu harekete geçirmek için, 'Kamuda Genç Yetenekler' diye bir programı başlatıyoruz bu yılın içinde. Kamu, insan kaynağında ihmal edilmiş bir alan. Değiştirmek zorunda olduğumuz en önemli alan. Sizlerin yeteneklerinizle birlikte karar verdiğinizde, idealinizle gelip başarılı olmayı size orada sağlamamız lazım bizim. Ama ne yazık ki, liyakat ötesi başka kavramlar, orada başka bir alan oluşturmuş. Ama bunu yıkacağız göreceksiniz. Çatır çatır yıkacağız. Kamuda başka bir ruh olmalı. Yenilikçi, özel sektör kadar dinamik, iş yaşamı olan bir insan kadar üretken olabilmeli, ama bir o kadar da koruyucu da olabilmeli. Çünkü kendi malınız değil bu. 'Alıp, sattık' diyemezsiniz. Öyle şey yok! 16 milyon insanın. 'Hadi şuradan bir dere açalım' falan yok!" iddiasında bulundu.

İMAMOĞLU: "LİYAKAT VE ŞEFFAFLIĞA DAYALI..."
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Temmuz ayı toplantılarının ikinci birleşimini pandemi kuralları çerçevesinde 14 Temmuz 2020 tarihinde Yenikapı'daki İBB Etkinlik Çadırı'nda gerçekleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Liyakatten asla vazgeçmeyeceğiz demişti... İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU "LİYAKATTEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ...

Ekrem İmamoğlu; "Yola çıkarken söz verdiğimiz gibi liyakat ve şeffaflığa dayalı prensiplerle iş başı yaptırdığımız genç ve dinamik kadromuzla adil, yeşil ve yaratıcı İstanbul hedefimiz için emin adımlarla yürüyoruz. Çok daha fazla çalışıp, çok daha fazla başarılı olacağız. Bu aziz şehrin sorunlarına eşitlik, dayanışma, üretim, özgürlükle çözüm üstüne çözüm üreteceğiz" iddiasında bulundu.

İŞE ALIMLARDA LİYAKAT DEĞİL, ADAMCILIK
Ekrem İmamoğlu, 24 Aralık 2019 tarihinde "Kamu Görevlileri Etik Kurulu"nun düzenlediği, "Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi Çalıştayı"na katıldı.

İmamoğlu; "Hiçbir zaman kendimizi vatandaşın patronu ya da efendisi yerine koymamalıyız. Ne yaparsak yapalım, hangi yetkiyi kullanırsak kullanalım asıl patronun, asıl efendinin millet olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Unutursak ne olur? Kamu kurumlarını bazen, kendi malımız gibi görmeye başlarız. Hesap vermeye yanaşmaz, şeffaflığı tümüyle rafa kaldırırız. İşe alımlarda liyakat değil, adamcılık, yakınlık ya da tümüyle partizanlık devreye girer. Oysa ki vatandaş, evindeki tamiratı yaptırmak için bile ustanın iyisini arar. İşi muhakkak ehline vermek için özel çaba göstermelidir ve işin asıl sahibinin kendisi olduğunu asla unutmamalıdır" iddiasında bulundu.

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