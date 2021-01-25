25 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İBB yöneticisi Yeşim Meltem Şişli'ye ceza! İSMEK'te çalışan başörtülü kadınları aşağılamıştı

Son dakika: İBB yöneticisi Yeşim Meltem Şişli'ye ceza! İSMEK'te çalışan başörtülü kadınları aşağılamıştı

Son dakika haberine göre Genel Sekreter Yardımcısı 'nin çalışanı kadınlara yönelik ayrımcı söylemlerine ilişkin ’nca yapılan inceleme tamamlandı. TİHEK, Şişli hakkında ‘inanç’ temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini gerekçe göstererek 10 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
ABONE OL
Son dakika: İBB yöneticisi Yeşim Meltem Şişli'ye ceza! İSMEK'te çalışan başörtülü kadınları aşağılamıştı

Genel Sekreter Yardımcısı 'nin çalışanı kadınlara yönelik ayrımcı söylemlerine ilişkin 'nca yapılan inceleme tamamlandı. TİHEK, Şişli hakkında 'inanç' temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini gerekçe göstererek 10 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

İBB'de başörtülü hanım çalışanlara toplantılarda hakaret, onur kırıcı ve rencide edici tavırlar ve ifadelerle saldırdığı öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca başvuru üzerine hakkında resen inceleme başlatılan Şişli hakkında karar çıktı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Yeşim Meltem Şişli tarafından 'inanç' temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. Bu kapsamda Şişli, 10 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.

Kararda, Şişli'nin 6701 sayılı kanunda sayılan 'inanç' temelinde 'taciz' uyguladığı belirtildi.

9 YILLA YARGILANIYOR
Bilindiği gibi, Şişli hakkında İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Şişli hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan ceza talep edilen iddianame hazırlandı. Şişli'nin 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Başörtülüleri aşağılayan İBB yöneticisi Yeşim Meltem Şişli için hesap vakti! 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor SON DAKİKA: BAŞÖRTÜLÜLERİ AŞAĞILAYAN İBB YÖNETİCİSİ YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ İÇİN HESAP VAKTİ! 9 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin sabıkası kabarık! İSMEK'teki kadın çalışanları aşağılamıştı İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'NİN SABIKASI KABARIK! İSMEK'TEKİ KADIN ÇALIŞANLARI AŞAĞILAMIŞTI
İmamoğlu'nun yalanı ortaya çıktı! Başörtülülere hakaret eden Yeşim Meltem Şişli açığa alınmamış maaşı da tam ödenmiş İMAMOĞLU'NUN YALANI ORTAYA ÇIKTI! BAŞÖRTÜLÜLERE HAKARET EDEN YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ AÇIĞA ALINMAMIŞ MAAŞI DA TAM ÖDENMİŞ
İSMEK skandalında ilginç detay! Bekar kadınları ‘itfaiyecilerle buluşturun’ diyen Yeşim Meltem Şişli ‘bekar’ çıktı! İSMEK SKANDALINDA İLGİNÇ DETAY! BEKAR KADINLARI ‘İTFAİYECİLERLE BULUŞTURUN’ DİYEN YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ ‘BEKAR’ ÇIKTI!
İSMEK'te kadın çalışanlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli halen İBB'de! Müdafiliğini ODA TV ve FETÖ'cülerin avukatı yaptı İSMEK'TE KADIN ÇALIŞANLARA HAKARET EDEN YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ HALEN İBB'DE! MÜDAFİLİĞİNİ ODA TV VE FETÖ'CÜLERİN AVUKATI YAPTI
CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun “İstifa etti” dediği Yeşim Meltem Şişli izne çıkmış CHP’Lİ EKREM İMAMOĞLU'NUN “İSTİFA ETTİ” DEDİĞİ YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ İZNE ÇIKMIŞ
CHP’li Yeşim Meltem Şişli savcılığa ifade verdi CHP’Lİ YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ SAVCILIĞA İFADE VERDİ
Son dakika: Yeşim Meltem Şişli olayı için 5 müfettiş görevlendirildi! SON DAKİKA: YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ OLAYI İÇİN 5 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA