Son dakika: İBB yöneticisi Yeşim Meltem Şişli'ye ceza! İSMEK'te çalışan başörtülü kadınları aşağılamıştı

İBB'de başörtülü hanım çalışanlara toplantılarda hakaret, onur kırıcı ve rencide edici tavırlar ve ifadelerle saldırdığı öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca başvuru üzerine hakkında resen inceleme başlatılan Şişli hakkında karar çıktı.