"MİLLETE HİZMET EDEN VALİLERİMİZE, KAYMAKAMLARIMIZA 'MİLİTAN' DİYECEK KADAR ALÇALDILAR"

Kongrede yaptığı konuşmada CHP'li Berhan Şimşek'in skandal açıklamalarını sert sözlerle eleştiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Sözde Cumhurbaşkanı ifadesiyle faşist yüzünü bir kez daha ifşa eden CHP zihniyeti, şimdi de bu ülkenin valilerini, kaymakamlarını hedef alıyor. Bunlar, milletine ve devletine canı gönülden hizmet eden valilerimize, kaymakamlarımıza 'Militan' diyecek kadar alçaldılar. Geçtiğimiz günlerde de askerimize, polisimize benzer çirkefliklerde bulunmuşlardı. CHP zihniyetinin gerçek yüzü budur. Bu nedenle milletimiz, bu CHP zihniyetine iktidar yüzü göstermiyor. Muhalefet yapmak kötü bir şey değildir. Edepli, ahlaklı ve katkı sağlayan bir anlayışla muhalefet yapmak hiç kötü bir şey değildir. Tabi, 'Türkiye'ye ahlaksız siyaseti getireceğiz' diyen bir Genel Başkan ile bunu başarmaları oldukça zor. Ancak ortak paydalar üzerinde muhakkak konuşabiliriz. Bizim ortak paydamız; vatanımızdır, bayrağımızdır, demokrasimizdir. Bu ortak paydaların aksine bir tutum ve anlayışa sahip olanlarla konuşacak hiçbir şeyimiz yoktur." dedi.