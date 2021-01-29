Fuhuş batağındaki kızların yardım çığlığı

6 AY SÜREN TAKİP

Araştırma ve teknik takiplerin ardından 'insan ticareti' ve 'fuhşa teşvik etmek, fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işleyen bir çetenin izine ulaşıldı. Polis ekipleri, çetenin çalışma sistemine ilişkin bir şema çıkardı. Çete üyesi bir kadının, bazı yurtlarda yetişip çıkanlar başta olmak üzere, ailevi ve ekonomik olarak zor durumdaki genç kızlarla temas kurup fuhuş çetesinin ağına çektiği belirlendi. Çete üyelerinin de kızları tehdit ve darp ederek borçlandırıp senet imzalattırdığı, uyuşturucu kullandırarak da fuhşa zorladığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin genç kızların çıplak fotoğraf ve videolarını çekip "Ailenize göndeririz, internette yayarız" diyerek şantaj yaptığı belirlendi.