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Adnan Oktar cezaevinden örgütü yönetiyor! 4 kişilik konsey kuruldu

Son dakika haberine göre; İhbar ve itiraflarıyla yapılanmasını çökerten isimlerin başında gelen 'den gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi. Mamati, "Şu an 4 kişilik bir konsey kuruldu. Oktar, örgütü cezaevinden yönetmeye devam ediyor." dedi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 29.01.2021
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Adnan Oktar cezaevinden örgütü yönetiyor! 4 kişilik konsey kuruldu

Silahlı Suç Örgütü davasını 11 Ocak'ta karara bağlayan . Ağır Ceza Mahkemesi, Oktar ile birlikte 14 elebaşına toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezaları vermişti. İhbar ve itiraflarıyla Adnan Oktar yapılanmasını çökerten isimlerin başında gelen , örgütün yeni yapılanmasına ilişkin SABAH'a çok özel bilgiler verdi. Örgütün hâlâ faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Mamati, Adnan Oktar'ın cezaevine girdikten sonra örgütün nasıl yönetildiğini ve işleyişini anlattı.

İHBAR ETTİM

Eylül 2017'de örgütten ayrılıp mücadeleye başladık. 'e ve 'e mail attım. Emniyet hemen dönüş yaptı. Uğur'la (Şahin) atladık, gittik Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne. Onlar bize bakıyor, biz onlara bakıyoruz. Onlar bizden çekiniyor, biz onlardan çekiniyoruz. İki taraf birbirine güvenmiyor. Çünkü Adnan'ın adamı olabilir polisler. Onlar da bizi Adnan'ın yolladığını düşünüyorlar. Anlattığımız her şeyin karşılığı olduğunu, doğru olduğunu gördüler ve karşılıklı bir güven tesis ettik.

ASIL KAHRAMANLAR O KIZLAR

Adnan Oktar'ın şimdi en büyük hedefi benim. Şöyle de bir algı var herkeste; "Özkan Mamati örgütü bitirdi." Halbuki buradaki en büyük kahramanlık, bizim arkamızdan gelip ifade veren yaşları 11-17 arasındaki 40-50 kızdır. En ağır suçların olduğu, mahrem bilgileri onlar verdi.

FİRARİLERDEN 4 KİŞİLİK KONSEY

Şu an örgütün atanan lideri . Elebaşı cezaevinde olduğu için dışarıda lider olarak o atandı. Vekaleten imam bu kişi ve altında 4 kişilik bir imam konseyi kuruldu. Konsey, firariler , , ve 'tan oluşuyor.

Finans, insan kaynağı, dava, örgütten şikayetçi olanlarla mücadele alanlarından sorumlu oldukları yönünde duyumlar aldık. Örgütü şu an bu konsey yönetiyor. Konsey, Adnan Oktar ile irtibatı bazı avukatlar üzerinden sağlıyor.

Avukatlar her gün Oktar'a gidiyorlar, talimatları alıp konseye iletiyorlar. Adnan Oktar, örgütünü cezaevinden yönetmeye devam ediyor.

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