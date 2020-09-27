İşte CHP'nin liyakat anlayışı! Ekrem İmamoğlu’nun kitabını yazdı, İBB’de yönetici oldu

KILIÇ; EKREM İMAMOĞLU'NUN MEDYA DANIŞMANLIĞINI YAPTI

Şirin Mine Kılıç; 2014 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ile çalıştıklarını, kampanya sürecinde medya danışmanlığını yaptığını açıklamıştı.

Kılıç; 2014 yerel seçimlerden önce Ekrem İmamoğlu'na, "Ekrem Bey bunu yazmalıyız, sizin burada kurduğunuz bu sistemi yazmalıyız ki, herhangi bir partiden siyasette yükselmek isteyen, yerel seçimleri kazanmak isteyen her insan uygulasın. Uygularsa zaten kazanır seçimi. Biz bunu yazalım, bir rehber olalım" dediğini, Ekrem İmamoğlu'nun "Tamam" dediğini anlatmıştı.

"ASLINDA TANITMAYA DA ÇALIŞTIK; FAKAT KİTAP ÇOK SATMADI"

Şirin Mine Kılıç, "Seçimden hemen sonra biz birlikte bu kitabı oluşturmaya başladık. Günlerce onunla konuştum, listeler yaptık kiminle görüşebiliriz diye. Onlarla görüştüm. Daha sonra hem o süreci hem de Ekrem Bey'in biyografisini anlatan bir kitap çıktı ortaya. 2 sene sürdü. 2016 yılında basıldı. 2016'da kitap basıldı; fakat 2019'a kadar çok satmadı. Çünkü; Ekrem Bey Beylikdüzü'nün Belediye Başkanı. Aslında tanıtmaya da çalıştık; fakat çok satmadı; 2-3 baskı falan yapmıştık" ifadelerini kullanmıştı.