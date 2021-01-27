İsimsiz çiçek 'cinsel taciz' suçu sayılabilir! Avukat uyardı: Yargıtay kararları var







'O BENİ TANIR DİYORLAR'

Çiçekçi Sergen Kış da "İsimsiz çiçeğin gönderilmesi bir sorun teşkil edebileceği gibi etmeyebilir de. Rumuzlar var, farklı hitap şekilleri var. Zaman zaman notlara bu şekilde yazılıyor. Müşteriler, 'O beni bilir, beni tanır' diyor. Bizler de ısrar edemiyoruz. Problemli notları kabul etmiyoruz ve 'alınmaz' diyoruz. Ben de eşime isimsiz çiçek gönderebilirim. Sonuçta kimden geleceğini bilir" diye konuştu.



'TEPKİSİNİ GÖRMEK İÇİN GÖNDERİRİM'

Çiçek satın alan vatandaşlardan Mehmet Gözet, "İsmimi paylaşmayı tercih ederim. Şu anda bir çiçek gönderiyorum ve bilgilerimi yazacağım. Bence isimsiz çiçeklere çok da fazla anlam yüklememek gerekiyor. Birinden hoşlansam böyle bir şey yapabilirim. Onun tepkilerini görüp, sonrasında kendimi açıklamak kaydıyla isimsiz çiçek gönderebilirim. Bir art niyet olmadan olabilir" diye konuştu.