Yargıtay’dan emsal karar! 'Terbiyesiz' diyen tazminattan olur

Çalıştığı işyerindeki mesai arkadaşının üzerine yürüyerek 'terbiyesiz' diyen işçi, tazminatsız şekilde işten kovuldu. İş mahkemesinin 'tazminat ödenmeli' kararıyla sevinen davacı işçi, Yargıtay'dan gelen haberle yıkıldı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal kararında, "Olayların gelişimi bir bütün olarak değerlendirildiğinde davacının eylemi sataşma niteliğindedir. Sözü edilen eylem haklı feshi niteliğinde olup, tazminat verilemez" ifadesini kullandı.