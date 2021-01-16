Yargıtay’dan emsal soyadı kararı! Çocuğa yeni eşin soyadı verilebilir mi?
Yargıtay, emsal olacak çok önemli bir karara imza attı. Bir kadın boşandığı kocasından olan çocuğuna ikinci eşinin soyadını vermek için dava açtı. Tartışmalara neden olan talebe aile mahkemesi onay verdi.
YAŞAM ahaber.com.tr
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Sebep olarak ise ilk çocuğu ile ikinci evliliğinden doğan çocuğunun soyadlarının farklı olmasından dolayı sorunlar yaşanmasını gösterdi. Dava yerel mahkemece kabul edilirken Yargıtay sonrasında davanın bozulmasına hükmetti.
Avukat Serpil Çınar, "Böyle bir düzenleme yok. Sadece bazı durumlarda anne kendi soyadını çocuğa vermek isteyebilir. Her soyismi değiştirmek isteyen mahkemeye başvuramıyor bunun için bazı şartlar aranıyor." dedi.
Soyismi değişikliği ise gerekli hallerde mümkün olabiliyor.