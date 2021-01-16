16 Ocak 2021, Cumartesi
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Yargıtay’dan emsal soyadı kararı! Çocuğa yeni eşin soyadı verilebilir mi?

, emsal olacak çok önemli bir karara imza attı. Bir kadın boşandığı kocasından olan çocuğuna ikinci eşinin soyadını vermek için dava açtı. Tartışmalara neden olan talebe onay verdi.

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Ancak kararı yasaya aykırı bularak bozdu. 'ta yaşayan bir kadın ilginç bir davaya sahne oldu. Çocuğunun soyadını yeni eşinin soyadı ile değiştirmek istedi.

Sebep olarak ise ilk çocuğu ile ikinci evliliğinden doğan çocuğunun soyadlarının farklı olmasından dolayı sorunlar yaşanmasını gösterdi. Dava yerel mahkemece kabul edilirken Yargıtay sonrasında davanın bozulmasına hükmetti.

Avukat , "Böyle bir düzenleme yok. Sadece bazı durumlarda anne kendi soyadını çocuğa vermek isteyebilir. Her soyismi değiştirmek isteyen mahkemeye başvuramıyor bunun için bazı şartlar aranıyor." dedi.

Soyismi değişikliği ise gerekli hallerde mümkün olabiliyor.

Yargıtay’dan emsal soyadı kararı! Çocuğa yeni eşin soyadı verilebilir mi? YARGITAY’DAN EMSAL SOYADI KARARI! ÇOCUĞA YENİ EŞİN SOYADI VERİLEBİLİR Mİ?

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