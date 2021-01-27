27 Ocak 2021, Çarşamba
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Kars’ta üstüne kaynar su dökülen 2 yaşındaki Hamit’in vücudu sargılarla kaplandı

'ta 21 Ocak'ta 'ndeki evde ocak üstünde içindeki suyun kaynadığı çaydanlığı çekip üzerine deviren 2 yaşındaki Hamit Akçilad'ın vücudu, kaldırıldığı hastanede yanıklar nedeniyle sargılarla kaplandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Kars’ta üstüne kaynar su dökülen 2 yaşındaki Hamit’in vücudu sargılarla kaplandı

- çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Hamit, annesinin çay yapmak için su koyup, ocağa bıraktığı çaydanlığı çekerek, üzerine döktü.

Vücudunun büyük bölümü kaynar suyla yanan Hamit, ailesi tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hamit Akçilad, Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Vücudunun tamamı ikinci derece yanıklar nedeniyle sargılarla kaplanan Akçilad'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Baştan aşağı yanan oğlunun konuşamadığını, çektiği acı nedeniyle sadece ağladığını belirten baba Yusuf Akçilad, "Eşim ocağın üzerine çayı bıraktı. Çok yaramaz olan Hamit de arkasından elini atıp çaydanlığı üzerine çekiyor.

Yüzünden göbek deliğine kadar ve sağ kolunda yanık var. Hemen hastaneye götürdük, yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk ettiler. Yanıkları ile ilgili doktorlar ikinci derece yanık olduğunu söyledi.

Çocuğun vücudunda iz kalmaması için bizi burada tutuyorlar. Hastaneden çok memnunuz. Anne- babaların dikkat etmesi geriyor. Çocuk 2 yaşında ve çok acı verici bir olay. Derdini anlatamıyor. Sadece ağlıyor" diye konuştu.

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