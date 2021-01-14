Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar: Bunu söyleyen tazminatsız kovulur

Tarafları dinleyen Mahkeme, davacının bir işçi arkadaşına 'yavşak' diyerek hakaret etmesi üzerine iş akdinin feshedildiği, fakat söylenen sözün sonuç olarak Türk lisanında 'bit yavrusu' manasında olduğu, bu nedenle fesih gerektirecek ağırlıkta bir söz olmadığına hükmetti.

Olayın bir ihtar ve uyarı ile halledilecek bir mesele olduğundan fesihle cezalandırılmasının sözün ağırlığına uygun olmadığından feshin haksız olup tazminat gerektirdiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davalı işyeri sahibi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.