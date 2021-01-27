27 Ocak 2021, Çarşamba
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Hastane korkusuyla dağa kaçtı! Aç ve susuz halde bulundu

’de 6 gündür haber alınamayan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda aç ve susuz halde bulundu. Tedavi altına alınan .’nin jandarma ekiplerine verdiği ifadesinde, kaybolduğu gün hastaneye yatırılacağından korktuğu için evden kaçtığını söylediği öğrenildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Hastane korkusuyla dağa kaçtı! Aç ve susuz halde bulundu

Edinilen bilgilere göre, ilçesi Yenikent Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki .'den 20 Ocak tarihinde, evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Hastane korkusuyla dağa kaçtı! Aç ve susuz halde bulundu HASTANE KORKUSUYLA DAĞA KAÇTI! AÇ VE SUSUZ HALDE BULUNDU

Soner D.'ye ulaşamayan yakınları durumu ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar sonrasında İl Jandarma Komutanlığı tarafından Soner D.'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

6 GÜN SONRA DAĞ BAŞINDA BULUNDU
Soner D., kaybolduktan 6 gün sonra jandarma ekipleri tarafından ilçesi Erikli Tepe mevkiindeki dağlık alanda yorgun, susuz ve üşümüş bir halde bulundu.

Jandarma ekiplerinin su ve yemek verdiği şahıs daha sonra götürüldü. Tedavi altına alınan Soner D.'nin jandarma ekiplerine verdiği ifadesinde, kaybolduğu gün hastaneye yatırılacağından korktuğu için evden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Soner D.'nin tedavisinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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