Mahkemeden emsal niteliğinde karar! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

HESABINDAKİ PARA ERİDİ



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ağustos 2018'de dövizde yaşanan yukarı yönlü sert hareketlilik Akif Ş.'nin hesabındaki 150 bin liranın erimesine neden oldu. Akif Ş. hesabındaki parayı kaybettiği gibi 128 bin liraya yakın da borçlandı. Kazanç elde etmek üzere yola çıkan Akif Ş. hesabındaki parayı kaybettiği gibi aracı kuruma da borçlu hale geldi.